В Грузии понадеялись на Маска

В Тбилиси увидели в активности Маска в социальных сетях признаки смены внешней политики США по отношению к Грузии.

В Грузии пытаются усмотреть контуры будущего внешнеполитического курса США через активность Илона Маска в социальных сетях. В правящей партии "Грузинская мечта" проанализировали недавний пост Маска, в котором миллиардер поделился интервью эксперта Джеффри Сакса, раскритиковавшего подход администрации Байдена к ситуации на Кавказе.

По словам депутата "Мечты" Давида Матикашвили, это свидетельствует о грядущей смене внешнеполитического подхода США по отношению к Грузии.

"Илон Маск поделился интервью известного эксперта, в котором однозначно четко подчеркивается негативная роль США и администрации Байдена по отношению к Грузии. Это наглядно говорит и однозначно подтверждает, что администрация Трампа радикально изменит свои подходы к внешней политике в отношении таких стран, как Грузия"

– Давид Матикашвили

Отметим, что в интервью директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс подверг критической оценке политику Байдена по Грузии, назвав ее "небольшим маневром по смене режима", который провалился.

Эксцентричный миллиардер, основатель технологических стартапов Илон Маск начинает играть все более заметную роль в политике на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. В ноябре стало известно о назначении Трампом Маска одним из руководителей в Департамент эффективности государственного управления. Также СМИ писали, что Маск по собственной инициативе встретился с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани.

Чего ждать Грузии от Трампа?

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" согласился с ожиданиями грузинских политиков по нормализации американо-грузинских отношений при Дональде Трампе.

"От администрации Трампа стоит ожидать более сдержанной и более адекватной политики по Южному Кавказу. Это обусловлено не какими-то конкретными персоналиями, а самой идеологической концепцией Дональда Трампа. Дональд Трамп в целом понимает, что поддержание американской гегемонии на всем земном шаре не только невозможно, но и вредно", - прежде всего сказал он.

"Если говорить о регионе, то попытка втянуть Армению в НАТО и попытка повлиять на Грузию никакой пользы США не несут, но при этом вызывают недовольство России и значительной части местного населения, что приводит к дестабилизации ситуации, которая не идет на пользу Соединенным Штатам. При Дональде Трампе Вашингтон будет учитывать конкретные озабоченности России, поэтому снизит активность на Южном Кавказе. Южный Кавказ ведь не приоритетный регион для США, он довольно далеко", - продолжил Алексей Наумов.

"Страны Южного Кавказа не являются основными политическими партнерами Соединенных Штатов Америки. Попытка вмешиваться в их внутренние дела не обеспечивает защиту интересов США, но приводит к тому, что, например, Россия испытывает по этим поводам нервозность и может в ответ пытаться как-то навредить США. А США это совершенно не нужно", - подчеркнул эксперт РСМД.

"Учитывая, что Дональд Трамп придерживается такой политики по вообще всем международным отношениям, по делению мира на приоритетные и неприоритетные для США регионы, стоит ожидать, что во многом Вашингтон оставит Тбилиси, Ереван и Баку в покое. Надежды грузинских политиков о нормализации контактов мне видятся не беспочвенными именно потому, что Южный Кавказ – не приоритетный для США регион", - заключил Алексей Наумов.