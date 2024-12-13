Оползни в Сочи оставили население без газа

Из-за непогоды в Сочи активно сходят оползни и вредят городской инфраструктуре. Повреждения получил газопровод, а также несколько дорог и мостов, движение на которых прервалось.

В Адлерском и Хостинском районах Сочи получил повреждения газопровод из-за оползней, передали в городской администрации.

«В Нижней Шиловке оползнем поврежден газопровод высокого давления, отключено порядка 150 домов. В Бестужевке на ул. Нижней оползнем поврежден газопровод, 32 частных домовладения временно без ресурса. На ул. 20-й Горно-стрелковой дивизии также поврежден газопровод, без газоснабжения временно остаются 12 домов»

- администрация Сочи

Работы по ликвидации аварии уже начаты.

Подвижки грунта также замечены и в других населенных пунктах близь Сочи: три крупных оползня сошли на дороге Мацеста – Абазинка и перекрыли движение. Помимо этого, оползни разрушили часть мостов через реки Мацеста и Кутарка. Над восстановлением инфраструктуры работают сочинские оперативные службы.