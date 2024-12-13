Вестник Кавказа

Загрязнение берега нефтью на Кубани увеличилось до 49 км

Загрязнение берега нефтью на Кубани увеличилось до 49 км
© Фото: МЧС Краснодарского края
Специалисты и волонтеры продолжают ликвидировать последствия катастрофы с танкерами и разливом нефти у берегов Краснодарского края. Оказалось, что протяженность загрязнений выросла до 49 км.

На Кубани продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Выяснилось, что протяженность загрязнения берега увеличилась до 49 км, рассказали в местном МЧС.

«В результате мониторинга выявлены новые участки выброса нефтепродуктов. Зона проведения работ по расчистке увеличена до 49 км береговой линии Темрюкского и Анапского районов»

- МЧС Краснодарского края

На уборку берега в Темрюкском районе отправили порядка 400 волонтеров, среди которых сотрудники администрации и предприятий, молодежь и жители региона. Еще они оказывают помощь пострадавшим животным.

Также специалисты и активисты 24 часа в сутки патрулируют береговую линию протяженностью 70 км. Всего над последствиями катастрофы работают более 1 тыс человек и ста единиц спецтехники.

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