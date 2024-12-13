Вестник Кавказа

Дожди разрушили мост в нацпарке Сочи

Дожди разрушили мост в нацпарке Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи продолжает бушевать стихия. В этот раз из-за нее полностью разрушился мост через реку Змейка в Сочинском нацпарке. Вследствие этого для туристов остались доступны только нижние водопады.

В Сочинском национальном парке обрушился мост через реку Змейка из-за сильных дождей. Теперь туристы могут посетить только нижние водопады, передали в нацпарке.

«Мост через реку Змейка разрушен. Для посещения доступны только нижние водопады»

- Сочинский национальный парк

Видео: Сочинский национальный парк

В Хостинском и Адлерском районах Сочи также сошли множественные оползни. Они привели к повреждениям дорог, мостов и систем газоснабжения. С этим постепенно справляются городские оперативные службы.

Плохая погода в Сочи продержится еще несколько дней. В этот период в городе прогнозируют сильные дожди, порывистый ветер и снегопады в горах. На море ожидается шторм, из-за которого зимние пляжи закрыты.

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