Вестник Кавказа

Аэропорт Нальчика получит обновленную ВПП

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В наступающем году стартует подготовка проекта обновления ВПП аэропорта столицы КБР. В него вложат 7 млрд рублей.

Аэропорт Нальчика ждет большая реконструкция взлетно-посадочной полосы через 2-3 года. На работы будет направлено 7 млрд рублей, рассказал глава Минтранса КБР Аслан Дышеков.

«Аэропорт Нальчик включен в десятку подобных объектов, где в ближайшие годы планируется большая реконструкция. Речь идет о реконструкции взлетно-посадочной полосы, на которую потратят больше 7 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей вложит собственник - компания "Новопорт", остальное - федеральные средства»

- Аслан Дышеков

Проект реконструкции будет создан в будущем году. Сейчас есть 2 предварительных варианта: планируется либо отремонтировать текущую полосу, либо удлинить ее на 800 м.

Ранее в авиагавани Нальчика завершили обновление здания терминала и строительства современного бизнес-зала.

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