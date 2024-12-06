Аэропорт Нальчика получит обновленную ВПП

Аэропорт Нальчика ждет большая реконструкция взлетно-посадочной полосы через 2-3 года. На работы будет направлено 7 млрд рублей, рассказал глава Минтранса КБР Аслан Дышеков.
«Аэропорт Нальчик включен в десятку подобных объектов, где в ближайшие годы планируется большая реконструкция. Речь идет о реконструкции взлетно-посадочной полосы, на которую потратят больше 7 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей вложит собственник - компания "Новопорт", остальное - федеральные средства»
- Аслан Дышеков
Проект реконструкции будет создан в будущем году. Сейчас есть 2 предварительных варианта: планируется либо отремонтировать текущую полосу, либо удлинить ее на 800 м.
Ранее в авиагавани Нальчика завершили обновление здания терминала и строительства современного бизнес-зала.