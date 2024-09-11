Сразу 43 школы Алматы перейдут на "односменку"

Власти казахстанского мегаполиса Алматы внедряют грандиозный проект – они переводят на односменное обучение сразу 53 средних школы, рассказал аким города Ерболат Досаев.

Сразу 43 школы Алматы переводят на односменное обучение – это 20% образовательный учреждений мегаполиса, рассказал сегодня аким города Ерболат Досаев.

"В этом году мы начали процесс перевода 43 школ на односменное обучение – это моя мечта, чтобы дети учились в одну смену. И мы видим в этом положительную тенденцию. В долгосрочной перспективе планируется перевести минимум 40% школ на односменное обучение к концу 2027 года, что составит около 95 школ. Это даст возможность организовать внеклассные занятия, так как переход поможет снять нагрузку с детей, которая возникает в условиях двусменного режима"

- Ерболат Досаев

Еще одна проблема, которая успешно решается городскими властями - дефицит мест в школах, который вырос до 30 тыс. В этом городским властям поможет госпрограмма "Комфортная школа", которая даст городу 22 тыс ученических мест, передает Sputnik Казахстан.

Уже к началу будущего учебного года дефицит снизится до "управляемого" уровня - 3-4 тыс мест, а дальше акимат мегаполиса будет строить и модернизировать школы за счет собственных средств, чтобы не дать дефициту разрастись снова, отметил аким Алматы.

Еще оно новшество, которое заработает в школах и дошкольных учреждениях города до конца года - Face ID, который будет определять детей по лицу, добавил сити-менеджер.