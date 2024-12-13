Вестник Кавказа

Злостными неплательщиками за электроэнергию в КЧР оказались коммунальщики

Злостными неплательщиками за электроэнергию в КЧР оказались коммунальщики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Потребители электроэнергии в Карачаево-Черкесии накопили уже 111 миллионов рублей долгов за электроэнергию, половина их которых лежит на предприятиях жилищно-коммунального сектора региона.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) продолжаются суды о взыскании более 111,5 млн рублей по 423 исковым заявлениям энергетиков, причет больше половины, 56% от этой суммы, или 62,4 млн рублей - задолженность сектора ЖКХ, сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

"Судебное взыскание инициируется в отношении потребителей, которые не отреагировали на врученные им претензии и не урегулировали задолженность в досудебном порядке. Помимо основной суммы долга с неплательщиков взыскиваются штрафные санкции и расходы на уплату государственной пошлины"

- главный эксперт Управления по работе с дебиторской задолженностью компании Азамат Бостанов

Только в ноябре энергетики КЧР направили в суды 18 исковых заявлений о взыскании с недобросовестных потребителей свыше 7,1 млн рублей, почти 6 млн рублей из которых – тоже долги коммунальщиков.

Суды уже приняли 20 решений о взысканиях задолженностей на 32 млн рублей, 29 млн из которых – снова долги предприятий ЖКХ региона.

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