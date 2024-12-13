Вестник Кавказа

Центральная трасса Абхазии может остаться на ночь без света

Полумесяц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии продолжают разрабатывать меры по экономии электроэнергии, которые позволили бы сократить потребление электричества на фоне энергодефицита и нехватки средств на оплату перетока из России, в том числе – сокращение времени освещения республиканской трассы по ночам.

Руководство Абхазии рассматривает возможность уменьшить продолжительность времени, в течение которого ночью освещается республиканская трасса, ведущая к границе с Россией.

Как объяснил и.о. главы МВД Роберт Киут, уже с 1.00 на трассе почти нет машин, за исключением грузовиков.

Еще одну идею предложил и.о. премьера Валерий Бганба. По его словам, можно было бы сократить наружное освещение на улицах городов, например, не подсвечивать рекламу и вывески.

Штаб по энергобезопасности постановил, что эта мера будет оформлена как отдельный протокол, передает Sputnik.

Кроме того, в штабе обсуждалась возможность отключать интернет с 12 часов ночи и до семи утра. Это позволило бы пресечь майнинг криптовалюты, забирающий огромное количество электричества. Однако глава Госкомсвязи Роланд Берулава предупредил о серьезных негативных последствиях такого варианта: по его словам, могут пострадать банки, а также операторы сотовой связи, заключившие межроуминговое соглашение с российскими партнерами.

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