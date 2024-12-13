Совет Европы признал легитимность новых властей Грузии – "Мечта"

Визит генсека Совета Европы Алена Берсе в Тбилиси говорит о том, что организация признает легитимность избранного 26 октября парламента и 14 декабря президента Грузии, заявили в правящей "Грузинской мечте".

Европа считает легитимным новое руководство Грузии (парламент и президента Михаила Кавелашвили), такое мнение выразил исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

По его словам, об этом говорит стартовавший сегодня визит в Тбилиси генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе. Мдинарадзе обратил особое внимание на то, что европейский дипломат провел встречу с премьером Ираклием Кобахидзе, запланировано у него общение и с другими представителями руководства страны.

"На этом все. Дискуссии и спекуляции по поводу легитимности закончились"

– Мамука Мдинарадзе

Ранее сам Кобахидзе по итогам беседы с Берсе сообщил, что на ней обсуждались текущие процессы в стране. Премьер отказался раскрывать подробности, пояснив, что переговоры были закрытыми.

В МИД Грузии сообщили, что Берсе останется в Грузии до 21 декабря. Ему предстоит встреча с председателем парламента Шалвой Папуашвили, президентом Михаил Кавелашвили и министром иностранных дел Макой Бочоришвили. Кроме того, генсек СЕ пообщается с оппозиционными лидерами и представителями гражданского общества.