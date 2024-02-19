Вестник Кавказа

Поезда СКЖД перевезли на 8% больше пассажиров в ноябре

Поезда СКЖД перевезли на 8% больше пассажиров в ноябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ноябрь стал особо загруженным месяцем для СКЖД: поездами железнодорожной сети воспользовались на 8% больше пассажиров, чем в октябре.

Рост объема пассажирских перевозок зафиксировали на СКЖД в ноябре этого года. Показатели выросли на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, поведала пресс-служба дороги. 

Сообщается, что за месяц составами СКЖД воспользовались 4,2 млн человек. Пригородными электричками воспользовались около 2,9 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в октябре. 1,3 млн путешественников отправилось дальними поездами.  

Всего с начала года по конец осени поезда Юга России в своих поездках использовали около 58 млн человек. Рост показателей за год составил около 11%.

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