СКЖД вводит дополнительные пригородные поезда в Сочи

Уже завтра, 20 февраля, изменится расписание пригородных поездов в районе Сочи – это связано с подготовкой к проведению Всемирного фестиваля молодежи, который будет проходить в кубанском Сириусе. Всего будет запущено 19 дополнительных маршрутов.

Уже с завтрашнего дня, 20 февраля, в Сочи изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба СКЖД.

Такие изменения в расписании движения пригородных поездов связаны с проведением Всемирного фестиваля молодежи. Пригородное движение на Черноморском побережье будет разделено на две зоны с возможностью пересадки, передает "АиФ-Юг".

С 20 февраля по 17 марта электропоезда из Краснодара, Туапсе, Лазаревской и Лоо будут ходить по укороченному маршруту – только до станции Сочи.

Со станции Сочи до станции Имеретинский Курорт ежедневно будут ходить 12 дополнительных рейсов, шесть дополнительных рейсов до аэропорта Сочи и один дополнительный рейс - до станции Роза Хутор, поведали в пресс-службе компании-перевозчика.