Молодежный фестиваль в Сочи соберет участников со всего мира

Всемирный молодежный фестиваль, который весной пройдет в кубанском Сириусе, набирает все больше участников – свои заявки подали свыше 10 тысяч человек из 188 стран мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи пройдет при полном аншлаге – заявки на него поданы из большинства стран мира, ожидается прибытие более 10 тысяч иностранных гостей, сообщил на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

"Президентом создано совершенно уникальное, когда у нас в целом ряде проектов появляются иностранные участники… Интересно будет послушать, что об этом думают участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в марте в Сочи. У нас заявки из 188 стран, больше, чем это было в 2017 году. С точки зрения молодежи и молодежных организаций - они все к нам дружественные. У нас будет более 10 тысяч иностранных гостей"

- Сергей Кириенко

В России сейчас самое время возможностей - мир меняется, стремительно, на глазах. Глобальные изменения - это всегда время возможностей, - добавил Кириенко, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в кубанском Сириусе с 29 февраля по 7 марта 2024 года, а планка возраста его участников будет снижена. С 10 по 17 марта для них пройдет региональная программа, в рамках которой участники фестиваля посетят 30 городов России.