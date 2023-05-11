Стала известна дата проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Опубликовано: 12:59, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в кубанском Сириусе с 29 февраля по 7 марта 2024 года, а планка возраста его участников будет снижена, стало известно сегодня.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года в федеральной территории Сириус, сообщил сегодня первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Фестиваль у нас начинается в 2024 году с 29 февраля и продолжается до 7 марта, мы стартуем практически точно в даты завершения Олимпиады в Сочи 2014 года, это будет прямо десятилетие Олимпиады", - сказал он на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля, передает ТАСС.

Кириенко также предложил снизить возраст участников фестиваля, чтобы в нем сомгли поучаствовать и представители Российского движения детей и молодежи.

Заявочная кампания на Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 24 июня, в День молодежи, заявила глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

"В этот же день… состоится первая большая публичная презентация фестиваля, куда мы обязательно приглашаем всех членов оргкомитета", - отметила она, добавив: фестиваль с 1 июля будет представлен на международных и крупнейших российских площадках, на 25 федеральных молодежных летних форумах, а также станет участником выставки на ВДНХ.