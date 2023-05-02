Молодежь будет отмечать свой праздник в последнюю субботу июня

Опубликовано: 23:25, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин утвердил празднование Дня молодежи в России в последнюю субботу июня. Ранее этот праздник отмечался 27 июня.

День молодежи будет праздноваться в России в последнюю субботу июня, указ об этом подписал российский лидер Владимир Путин.

В распоряжении, которое было размещено на официальном сайте правовой информации, сказано, что День молодежи будет праздноваться в последнюю субботу июня.

Ранее свой праздник российская молодежь, исходя из указа от 24 июня 1993 года, ежегодно отмечала 27 июня.