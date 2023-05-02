Молодежь будет отмечать свой праздник в последнюю субботу июня

Владимир Путин утвердил празднование Дня молодежи в России в последнюю субботу июня. Ранее этот праздник отмечался 27 июня.
День молодежи будет праздноваться в России в последнюю субботу июня, указ об этом подписал российский лидер Владимир Путин.
В распоряжении, которое было размещено на официальном сайте правовой информации, сказано, что День молодежи будет праздноваться в последнюю субботу июня.
Ранее свой праздник российская молодежь, исходя из указа от 24 июня 1993 года, ежегодно отмечала 27 июня.