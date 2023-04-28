Как отдыхаем в июне 2023 года

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В июне-2023 россиян ждут небольшие "каникулы". Государственный праздник День России в этот раз выпадает на понедельник, который будет нерабочим днем.

Июнь - единственный летний месяц, когда у россиян есть дополнительный выходной - нерабочий праздничный день. Это День России, который отмечается 12 июня.

День России 2023

День России - один из наиболее молодых государственных праздников в РФ. Он посвящен событиям 1990 года: именно 12 июня I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

Праздничным нерабочим днем 12 июня стало с 1992 года, когда Верховный совет РФ издал соответствующее постановление. А в 1994 году президент Борис Ельцин сделал праздник государственным.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Долгое время он назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, в быту его иногда именовали День независимости. Однако в 1998 году тот же Ельцин предложил переименовать праздник в День России. Эта инициатива была закреплена официально с 2002 года, когда начал действовать новый Трудовой кодекс.

Выходные в июне 2023 года

В этом июне День России выпадает на понедельник, который таким образом будет нерабочим. Поэтому вместе с предшествующими выходными 10 и 11 июня у россиян будет три дня "каникул". Их можно провести на даче, в небольшой туристической поездке или остаться в городе и принять участие в мероприятиях, которые традиционно устраивают ко Дню России.

В общей сложности из 30 дней июня-2023 9 дней будут выходными, 21 день - рабочий.