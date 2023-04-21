Как отдыхаем на майские праздники в 2023 году

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых на майские праздники в России нередко превращается в небольшие каникулы за счет переносов праздников, выпадающих на выходные. Сколько отдохнут россияне в мае в 2023 году?

Майские праздники в России - традиционно одни из самых любимых. Первые теплые весенние дни, первые выезды на дачи, первые шашлыки…

На первую майскую декаду приходится два праздника:

День Весны и Труда - 1 мая,

День Победы - 9 мая.

Нередко праздники приходятся на выходные, и тогда они переносятся на будние дни, которые становятся нерабочими. А сколько дней россияне отдыхают в мае-2023?

Как отдыхаем на 1 мая

День Весны и Труда в 2023 году приходится на понедельник, то есть не совпадает с выходным. Поэтому никакого переноса не будет. Уже 2 мая нужно будет идти на работу.

Однако, так как 29 и 30 апреля - это суббота и воскресенье, то все же небольшие трехдневные каникулы - вместе со следующим за ними 1 мая - у жителей России будут.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выходные на 9 мая в 2023 году

День Победы - 9 мая - выпадает на рабочий день - вторник, поэтому ничего также переноситься не будет.

Однако напомним, что один из новогодних праздничных дней, а именно 8 января 2023 года, выпал на воскресенье. Его было решено перенести как раз на понедельник 8 мая.

Таким образом, на вторые майские россиян ждут 4 дня отдыха - с субботы по вторник.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько дней отдыхаем в мае

Подведем итоги. Те, у кого пятидневная рабочая неделя, в общей сложности в майские праздники отдохнут 7 дней: 3 дня на первые майские, с 29 апреля по 1 мая, и 4 дня - на вторые, с 6 по 9 мая.

Рабочая неделя между этим праздниками будет четырехдневной со 2 по 5 мая.

Выходить на работу после вторых майских праздников надо будет 10 мая.