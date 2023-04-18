Треть россиян намерены "шикануть" на майские праздники

Опубликовано: 8:29, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опрос, проведенный сетью отелей AZIMUT Hotels, показал, что 29% россиян готовы потратить на отдых на майские праздники больше 100 тысяч рублей.

Крупнейшая гостиничная сеть AZIMUT Hotels провела опрос среди жителей крупных городов России, чтобы выяснить их планы на майские праздники.

Согласно результатам исследования, 27% респондентов намерены отправиться в эти даты на дачу или в загородный дом. Еще 21% опрошенных выбрали гостиницу на природе, 15% - санаторий, а 13% - городской отель, и лишь 24% россиян на праздники останутся дома, передает РИА Новости.

Больше половины из тех, кто все же решил отдохнуть вне дома, не думают уезжать далеко, и только четверть готовы рассмотреть направления в удаленности до 500 километров. А вот отдыхать россияне намерены с размахом: потратить на весенний мини-отпуск 15-20 тыс рублей готовы 55% опрошенных, 16% рассчитывают на бюджет в 30-50 тыс, а 29% респондентов готовы вложить в путешествие больше 100 тыс рублей.

Для отдыха на майские праздники многие выбирают Краснодарский край наибольшим спросом здесь традиционно пользуется Сочи, на майские праздники здесь выкупаются все гостиничные номера. Люди активно бронируют жилье в апартаментах в Розе Хутор, а также в санаториях на побережье. Еще одно интересное направление для россиян - Ясная Поляна.