Спрос россиян на туры на майские праздники вырос в 2,5 раза

Опубликовано: 9:52, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году россияне в 2,5 раза активнее покупают путевки на майские праздники, чем в 2022 году. Отдыхать граждане намерены не только внутри страны, но и на зарубежных жарких курортах.

Турбизнес в России фиксирует высокий спрос на туры на предстоящие майские праздники.

В компании «Слетать.ру» рассказали о росте спроса на майские путевки в 1,5 раза. В Fun&Sun спрос вырос еще больше, более чем в 2,5 раза, пишет агентство городских новостей «Москва».

"У нас топ-5 на майские выглядит так: ОАЭ, Турция, Россия, Египет, Таиланд. Покупают очень активно",

– поделились в туроператоре Fun&Sun.

Как отдыхаем на майские в 2023 году

Туры на начало мая граждане приобретают несмотря на то, что в этом году на майские праздники не будет длинных нерабочих периодов. Первомай приходится на понедельник и, соответственно, продлевает последние апрельские выходные на день. На 9 мая отдых продлится четыре дня, с 6 по 9 мая - суббота, воскресенье, понедельник и вторник будут нерабочими.