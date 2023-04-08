Россия в следующем году примет Всемирный фестиваль молодежи 

Опубликовано: 13:25, 8 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Через год в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который соберет долее 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира – указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в феврале-марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи, документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю: провести в феврале-марте 2024 года в РФ Всемирный фестиваль молодежи", - говорится в документе, передает РИА Новости.

В течение ближайших трех месяцев российское правительство разработает меры для подготовки и проведения фестиваля, определит источники его финансирования и окажет содействие СМИ в освещении этого праздника молодежи.

Также глава государства утвердил состав оргкомитета по подготовке фестиваля, его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Идея проведения фестиваля прозвучала в беседе президента со студентами 25 января. Одна из участниц встречи предложила повторить событие, которое состоялось у нас в стране в 2017 году. Глава государства признался тогда, что воплотить в нынешних условиях идею будет непросто, но в целом поддержал ее, напомнив: семь лет назад в фестивале приняло участие около 25 тыс участников, а сейчас Росмолодежь ждет 20 тыс гостей из более 100 стран мира.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1947 года, его организаторы - Всемирная федерация демократической молодежи и Международный союз студентов. В 1950-е - начале 1960-х годов фестивали проходили под лозунгом "За мир и дружбу", потом лозунг сменился и звучал так: "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу". С 2001 года у каждого последующего фестиваля появлялся новый лозунг, который традиционно утверждался на первой международной подготовительной встрече к грядущему фестивалю.