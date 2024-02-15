Бак с топливом взорвался на яхте в порту Сочи

Отдыхающие в порту курортного города Сочи заправили бак своей яхты, после чего та взорвалась. Местная прокуратура выясняет причины происшествия.

На яхте в Сочи произошел взрыв в баке для топлива после его дозаправки, и часть обломков упала в море. Причины и подробности случившегося еще будут выясняться. Об этом рассказали в правоохранительных органах региона.

Уточняется, что на борту находилось два человека, которые по предварительным данным не пострадали. Само судно не затонуло после взрыва. Возгорания топлива или частей яхты так же не случилось.

На данном этапе Южная транспортная прокуратура разбирается в деталях происшествия – исполнялись ли владельцами требования по безопасной эксплуатации водного транспорта или нет.