Вестник Кавказа
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Яхтенные марины за 500 млрд рублей планируют построить в Сочи

Яхтенные марины за 500 млрд рублей планируют построить в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи потратят 500 млрд рублей на оборудование причалов для швартовки яхт. Завершить проект планируется в течение семи лет.

Четыре марины для яхт будут оборудованы в Сочи в течение нескольких лет. На их строительство планируется потратить 500 млрд рублей. 

Проект будет создан в рамках сотрудничества государства и частных инвесторов. 

Возведение марин будет завершено за 5-7 лет, а окупаемость проекта составит около четырех лет. 

Отмечается, что строительство причалов для яхт будет организованно в Адлере, поселках Головинка и Совет Квадже, а также в Хосте. 

Новые марины смогут обеспечить места для швартовки около 1300 яхт. Сейчас в Сочи одновременно могут пришвартоваться не более 400 судов. 

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