Яхтенные марины за 500 млрд рублей планируют построить в Сочи

В Сочи потратят 500 млрд рублей на оборудование причалов для швартовки яхт. Завершить проект планируется в течение семи лет.

Четыре марины для яхт будут оборудованы в Сочи в течение нескольких лет. На их строительство планируется потратить 500 млрд рублей.

Проект будет создан в рамках сотрудничества государства и частных инвесторов.

Возведение марин будет завершено за 5-7 лет, а окупаемость проекта составит около четырех лет.

Отмечается, что строительство причалов для яхт будет организованно в Адлере, поселках Головинка и Совет Квадже, а также в Хосте.

Новые марины смогут обеспечить места для швартовки около 1300 яхт. Сейчас в Сочи одновременно могут пришвартоваться не более 400 судов.