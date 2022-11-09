Спасатели круглосуточно охраняют Тырныауз от селей

Специалисты МЧС РФ начали в круглосуточном режиме охранять Тырныауз в связи с опасностью схода селевых масс. Об этом проинформировала пресс-служба регионального ведомства.

В связи с увеличением риска возникновения селевой опасности в верхней части города Тырныауза на реке Герхожан-Суу, специалисты МЧС организовали круглосуточное дежурство для контроля и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

«Для оценки изменения в русловой зоне и состояния склонов селевых бассейнов систематически проводится наблюдение и комиссионное обследование моренно-ледникового комплекса Башкара и селевого бассейна реки Герхожан-Суу. Для своевременного оповещения администрации города Тырныауза в верховьях реки Герхожан-Суу организовано круглосуточное дежурство спасателей поисково-спасательного отряда Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы»

– пресс-служба регионального ведомства.

Отмечается, что главной задачей управления МЧС является обеспечение безопасности населения и минимизация ущерба от чрезвычайных ситуаций. Для достижения этих целей специалисты проводят мониторинг погодных условий, состояния водотоков, геологической обстановки, обеспечивают оперативную связь с жителями района и обучают их правилам поведения в случае угрозы наводнения или обвала.

Такой режим работы не только позволяет оперативно реагировать на угрозы и предотвращать чрезвычайные ситуации, но и способствует повышению осведомленности жителей о мерах безопасности. Активное информирование населения об угрозах и действиях в случае чрезвычайной ситуации является ключевым элементом успешного управления рисками, отметили в ведомстве.