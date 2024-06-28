Эрдоган не приедет на саммит в Шушу из-за футбола

Турецкий лидер вместо саммита ОТГ отправится на футбол. Он посетит игру национальной команды против Нидерландов.
Президент Турции отменил поездку в Шушу. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.
Реджеп Тайип Эрдоган должен был поучаствовать в неофициальном саммите Организации тюркских государств, однако он решил отказаться от этой поездки ради футбола.
Вместе Шуши глава турецкого государства приедет в Берлин, где посетит четвертьфинальный матч чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Турции.
Игра пройдет 6 июля. Начало – в 22:00 (мск).