Эрдоган посетит Шушу через неделю

Президент Турции приедет в Шушу в следующую субботу. Цель визита – участие в неформальном саммите ОТГ.

Через неделю президент Турции отправится в Шушу, следует из дипломатической программы главы турецкого государства на июль этого года.

В рамках поездки Реджеп Тайип Эрдоган поучаствует в неформальном саммите Организации тюркских государств, запланированном на 6 июля.

Перед поездкой в Шушу турецкий лидер побывает в Астане, где посетит саммит глав государств и правительств ШОС, а после вылетит в Вашингтон для участия в саммите НАТО.