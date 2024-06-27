Азербайджанские борцы везут домой еще три медали

В Сербии завершились выступления борцов греко-римского стиля на юношеском чемпионате Европы U20, проходящем в Нови-Саде – азербайджанская сборная в последний день соревнований завоевала еще три медали.

Азербайджанская команда борцов греко-римского стиля завоевала еще три медали на юношеском чемпионате Европы, проходившем в сербском городе Нови Сад.

Исмаил Рзаев (82 кг) завоевал серебро в финальной схватке с турецким спортсменом Алпереном Бербером, передает Trend со ссылкой на İdman.biz.

Турал Ахмедов (60 кг) в схватке за третье место победил украинца Богдана Гришина со счетом 3:1, так же выступил и Руслан Нуруллаев (72 кг) – он победил греческого борца Арионаса Колицопулоса со счетом 4:1.