Вестник Кавказа

Дагестан соберет свыше 300 борцов на турнире памяти Али Алиева

Дагестан соберет свыше 300 борцов на турнире памяти Али Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турнир имени Али Алиева пройдет в Дагестане. На нем соберутся свыше 300 борцов из разных стран мира. Вход для болельщиков будет свободным.

В Дагестане организуют борцовский турнир памяти пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева. На нем соберутся свыше 300 спортсменов из разных стран.

Отмечается, что в Дагестан приедут борцы из Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, Венгрии, Беларуси, Казахстана, Туниса, Доминиканской Республики, Бахрейна и Швейцарии.

Организаторы мемориала заявили, что в связи с трагическими событиями в республике в период проведения соревнований будут усилены меры безопасности.

Турнир имени Али Алиева стартует 28 июня, а завершится 30 числа. Он пройдет в одноименном Дворце спорта в Каспийске. Болельщики смогут бесплатно посетить соревнования.

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