Вестник Кавказа

Турнир UFC в июле пройдет с участием бойца из Дагестана

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Муслим Салихов станет участником июльского турнира UFС, который пройдет в Денвере. Его соперником станет аргентинец Сантьяго Понзиниббио.

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов примет участие в турнире UFC, который состоится 13 июля в американском городе Денвер.

Уроженцу Дагестана предстоит выяснить отношения с аргентинским спортсменом Сантьяго Понзиниббио.

Стоит отметить, что Салихов проведет в UFC 11-й поединок, он победил в шести боях. Его противник дрался в промоушене 17 раз, 11 из них он завершил в свою пользу.

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