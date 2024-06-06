Турнир UFC в июле пройдет с участием бойца из Дагестана

Муслим Салихов станет участником июльского турнира UFС, который пройдет в Денвере. Его соперником станет аргентинец Сантьяго Понзиниббио.
Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов примет участие в турнире UFC, который состоится 13 июля в американском городе Денвер.
Уроженцу Дагестана предстоит выяснить отношения с аргентинским спортсменом Сантьяго Понзиниббио.
Стоит отметить, что Салихов проведет в UFC 11-й поединок, он победил в шести боях. Его противник дрался в промоушене 17 раз, 11 из них он завершил в свою пользу.