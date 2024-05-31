Махачева лезгинкой встретили в Дагестане

Чемпион UFC Ислам Махачев прилетел в Махачкалу. В аэропорту его встретили родные и близкие, а также участники СВО. В воскресенье он одолел Дастина Порье.

Российский чемпион UFC среди легковесов Ислам Махачев прибыл в столицу Дагестана. В аэропорту его встречали родственники и друзья, местные чиновники, журналисты, а также участники СВО.

Спортсмена встретили с хлебом-солью под зажигательную лезгинку. Сам Махачев поблагодарил земляков за прием и добрые слова с пожеланиями.

Ислам сообщил, что в ближайшие дни отправится в Мекку со своей семьей.

Напомним, 2 июня Махачев одолел американца Дастина Порье и в третий раз защитил чемпионский титул UFC.