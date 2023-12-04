На Ставрополье возникнет лифтостроение

Неизвестная промышленная компания вложит более 1 млрд рублей в организацию лифтостроения в Ставропольском крае. Правительство Ставрополья рассчитывает, что лифты местного производства помогут решить проблемы застройщиков и задачи капремонта в крае.

Представители губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова сообщили, что на всероссийской выставке-форуме "Россия" краевое руководство и неназванная промышленная компания подписали договор об организации строительства лифтов.

Согласно документу, предприятие, конструирующее оборудование для лифтов, будет запущено в эксплуатацию на Ставрополье уже в следующем году. На нем будет до 120 рабочих мест.

Компания, подписавшая договор с правительством Ставрополья, вложит в производство более 1 млрд рублей. Плановая мощность предприятия – свыше 400 лифтов в год.

Сам Владимиров пояснил, что край нуждается в местном производстве лифтов – это позволит облегчить жилое строительство и капремонт. Также у Ставрополья уже есть планы на продажу собственных лифтов в другие регионы РФ.