Армения и Франция обсудили реализацию дорожной карты экономического сотрудничества

Представители МИД Армении и Франции поговорили о перспективах развития экономических связей. Переговоры прошли в Ереване 2 июля, в них приняли участие замглавы армянского ведомства и координатор французского министерства по вопросам сотрудничества двух стран.

В Ереване 2 июля прошла встреча замглавы МИД Армении и координатора МИД Франции, курирующего вопросы сотрудничества между странами. Об этом сказано на сайте армянского МИД.

В ходе переговоров Паруйр Ованнисян и Флоранс Провандье поговорили о вопросах, касающихся многосекторатльного сотрудничества Еревана и Парижа.

"Собеседники обсудили дальнейшие шаги по реализации Дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества на 2021-2026 годы и перспективы децентрализованного сотрудничества"

– пресс-служба ведомства

Стороны также обозначили шаги, направленные на дальнейшее углубление взаимодействия двух стран реализацию целевых программ.