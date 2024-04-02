Вестник Кавказа

Ильхам Алиев отправил в море танкер "Зангилан"

Ильхам Алиев отправил в море танкер "Зангилан"
© Фото: АзерТАдж
Столичный судостроительный завод Азербайджана построил танкер под названием "Зангилан", который президент страны, Ильхам Алиев, отправил в работу на торжественной церемонии.

Глава АР Ильхам Алиев посетил торжественную церемонию сдачи в эксплуатацию танкера "Зангилан". Он был построен Бакинским заводом по строительству судов по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Судостроительный завод в Баку всего произвел четыре танкера, "Зангилан" один из них. Планируется, что он будет перевозить нефть и химическую продукцию.

Его уникальность заключается в необычном дизайнерском оформлении и широких технических возможностях. Длина судна составляет 141 м, ширина – 16.9 м и высота – 6 м. Оно способно развивать скорость более 9 узлов в час и вмещать 15 человек экипажа. Помимо прочего, он имеет шесть грузовых баков суммарной вместимостью 9,2 тыс кубометров.

Технические особенности позволяют "Зангилану" заплывать в мелководные порты Каспия и перевозить грузы вне его с максимальными показателями.

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