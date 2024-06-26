В отставку в Турции уходят два министра

В Кабинете министров Турции произошли кадровые изменения – в отставку со своих постов подали глава Минздрава страны Фахреттин Коджа и глава министерства окружающей среды Мехмет Озхасеки, президент уже сменил их.

Два министра в правительстве Турции подали в отставку – свои посты покидают глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа и министр окружающей среды, городского развития и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки.

Отставки чиновников уже утвердил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, своим указом он также назначил на должность главы Минздрава Кемаля Мемишоглу, министерством окружающей среды будет руководить Мурат Курум, передает Trend.

Решение президента Турции уже опубликовано в газете Resmi Gazete и вступило в силу.

Причины отставок высокопоставленных чиновников в сообщении не указываются.

Известно, что Кемаль Мемисоглу с 2016 года был заведующим в области здравоохранения города Стамбула, а Мурат Курум уже возглавлял министерсто окружающей среды, городского развития и изменения климата в 2018-2023 годах.