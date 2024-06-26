После беседы с главой Крыма мэр Керчи принял решение об отставке

Мэр крымской Керчи Святослав Брусаков принял решение оставить свой пост – это случилось сегодня после беседы с главой Крыма Сергеем Аксеновым, причины такого решения градоначальника не сообщаются.

Свой пост по собственному желанию покидает глава администрации крымской Керчи, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию"

- Сергей Аскенов

Пока обязанности градоначальника будет исполнять заместитель главы администрации Олег Каторгин, который находится на прямой связи с руководством, добавил Аксенов.

Причины ухода сити-менеджера Керчи не сообщаются, но об этом можно догадаться – город считается воротами полуострова, именно сюда приходят паромы с материка, в город ведет и Крымский мост, по которому в высокий сезон направляются на полуостров туристы.

Следует отметить, что именно в летний сезон руководство Крымского полуострова предъявляет особые требования к руководству крымских городов и поселков, и это нормально – ведь именно по их состоянию судят о новой республике и ее инфраструктуре туристы.