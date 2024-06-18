Глава крымского города Саки подал в отставку

Инспекционная проверка, которую накануне провел в крымских курортных Саках глава Крыма Сергей Аксенов, показала, что городская администрация не справляется с наведением порядка – после беседы с ним глава города подал в отставку.

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко подал прошение об отставке, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Провел встречу с главой администрации города Саки Александром Дмитриевичем Овдиенко. По итогам разговора Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию"

- Сергей Аксенов

Такое решение сити-менеджер принял после инспекционной рабочей поездки главы Крыма в Саки, прошедшую накануне.

Сергей Аксенов проверил в курортном городе строительство социальных объектов, состояние дорог, организацию санитарной очистки и уборки населенного пункта.

"На улицах Гайнутдинова, Санаторной – навалы мусора и несанкционированная свалка. По словам жителей, управляющая организация устранилась от выполнения своих обязанностей. Еще одна свалка на улице Курортной, напротив городского управления труда и социальной защиты. Считаю, что администрация не справляется с организацией уборки и вывоза мусора. В кратчайшие сроки ситуация должна быть исправлена"

- Сергей Аксенов

Такое в курортном городе недопустимо, тем более в разгар сезона, отметил глава Крыма.