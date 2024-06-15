Вестник Кавказа

Туристам дали три дня, чтобы сдать билеты в Крым

Туристам дали три дня, чтобы сдать билеты в Крым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На то, чтобы сдать билеты на поезда в Крым, у россиян есть три дня. На такой срок железнодорожная компания отменила сборы за возврат билетов.

Российские туристы, решившие отказаться от запланированного отдыха в Крыму, получили трое суток на то, чтобы оформить возврат билетов без сборов.

"Для пассажиров, следующих в республику Крым и город Севастополь и обратно, АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" отменил 24, 25 и 26 июня все сборы за возврат проездных и перевозочных документов на всю глубину резервирования"

– перевозчик

Сегодня в Севастополе объявлен траур, накануне город был атакован беспилотниками, что привело к смерти четырех человек и ранениям 150 граждан. В городе действует режим ЧС.

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