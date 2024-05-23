Сергей Аксенов сменил еще двух крымских министров

В руководстве Крыма продолжается ротация кадров – вслед за главой крымского Минздрава свой пост оставил глава МинЖКХ, но пожалуй самой неожиданной в канун старта курортного сезона стала отставка главы Минкурортов республики.

В канун старта курортного сезона свой пост оставил министр курортов Крыма Вадим Волченко, эту должность займет сотрудник аппарата Госсовета республики Сергей Ганзий, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его место займет Сергей Александрович Ганзий, занимавший должность заместителя начальника организационного управления Аппарата Государственного Совета Республики Крым"

- Сергей Аксенов

Вадим Волченко возглавлял министерство курортов и туризма Крыма с июля 2017 года.

Также после встречи с главой Крыма заявление об уходе с поста написал министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Олег Донец, занимавший свой пост с февраля 2021 года - на эту должность будет назначен генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Максим Новик.

"Провел встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию"

- Сергей Аксенов

Глава Крыма объяснил такие решения продолжающейся плановой ротацией кадров в руководстве республики, которая давно назрела.