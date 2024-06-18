Вестник Кавказа

Аэропорт Махачкалы обновили для пассажиров

Аэропорт Махачкалы обновили для пассажиров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дополнительные пункты паспортного контроля открылись в махачкалинском международном аэропорту. Событие сопровождалось торжественной церемонией.

В столичном аэропорте Махачкалы случилось обновление: открылись дополнительные пункты паспортного контроля. Об этом рассказало Минтуризма республики в своем официальном Telegram-канале.

Ожидается, что новые кабины для контроля ускорят процесс обслуживания посетителей аэропорта.

Церемонию открытия торжественно провели накануне. Помимо сотрудников аэропорта ее посетил депутат Госдумы Хизри Абакаров.

С каждым годом пассажиропоток аэропорта Махачкалы увеличивается. За 2023 год он возрос более чем на 11,5% и составил около 3 млн человек.

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