Вестник Кавказа

Махачкала стала одним из главных авианаправлений летом

Махачкала стала одним из главных авианаправлений летом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столица Дагестана оказалась в десятке главных авианаправлений для путешествий по России в 2024 году. Махачкала заняла 7-ю строчку.

Махачкала ворвалась в десятку ключевых авианаправлений для путешествий по России этого года, данные приводит сервис путешествий «Туту».

Столица Дагестана расположилась на 7-й строчке – между Екатеринбургом и Красноярском.

Аналитики считают, что туристы стали чаще пользоваться бронированием. Это позволяет зафиксировать стоимость билета и приобрести его со 100%-м возвратом цены.

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