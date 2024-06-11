Махачкала стала одним из главных авианаправлений летом

Столица Дагестана оказалась в десятке главных авианаправлений для путешествий по России в 2024 году. Махачкала заняла 7-ю строчку.
Махачкала ворвалась в десятку ключевых авианаправлений для путешествий по России этого года, данные приводит сервис путешествий «Туту».
Столица Дагестана расположилась на 7-й строчке – между Екатеринбургом и Красноярском.
Аналитики считают, что туристы стали чаще пользоваться бронированием. Это позволяет зафиксировать стоимость билета и приобрести его со 100%-м возвратом цены.