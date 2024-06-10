Вестник Кавказа

Жители Дагестана игнорируют запрет на купание на пляжах Каспийска

Жители Дагестана игнорируют запрет на купание на пляжах Каспийска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Каспийска запретили купаться на пляжах города до особого распоряжения. Однако местные жители продолжают ходить на море, игнорируя постановление.

Врио мэра Каспийска Арсен Шерифов своим распоряжением запретил отдыхающим и местным жителям купаться на пляжах города. Документ был подписан 7 июня.

Запрет на купание связан с тем, что Роспотребнадзор вынес постановление о несоответствии проб морской воды в прибрежной акватории.

Кроме того, было установлено, что санитарно-эпидемиологические заключения для купания жителей и гостей города на пляжах отсутствовали.

В распоряжении главы Каспийска сказано, что запрет вводится до особого распоряжения.

При этом, несмотря на запрет властей города, желающих отдохнуть на пляжах Каспийска меньше не стало. Жители и гости игнорируют постановления мэра и Роспотребнадзора.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1775 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Помощь боевикам может стоить жителю Дагестана свободы

Помощь боевикам может стоить жителю Дагестана свободы

Чиновники Каспийска решили вопрос благоустройства вместо жителей города

Чиновники Каспийска решили вопрос благоустройства вместо жителей города

Укус клеща убил жителя Кизилюрта

Укус клеща убил жителя Кизилюрта

Дагестанские отели получили четыре звезды

Дагестанские отели получили четыре звезды

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы