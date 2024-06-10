Жители Дагестана игнорируют запрет на купание на пляжах Каспийска

Власти Каспийска запретили купаться на пляжах города до особого распоряжения. Однако местные жители продолжают ходить на море, игнорируя постановление.

Врио мэра Каспийска Арсен Шерифов своим распоряжением запретил отдыхающим и местным жителям купаться на пляжах города. Документ был подписан 7 июня.

Запрет на купание связан с тем, что Роспотребнадзор вынес постановление о несоответствии проб морской воды в прибрежной акватории.

Кроме того, было установлено, что санитарно-эпидемиологические заключения для купания жителей и гостей города на пляжах отсутствовали.

В распоряжении главы Каспийска сказано, что запрет вводится до особого распоряжения.

При этом, несмотря на запрет властей города, желающих отдохнуть на пляжах Каспийска меньше не стало. Жители и гости игнорируют постановления мэра и Роспотребнадзора.