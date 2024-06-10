Дагестанские отели получили четыре звезды

В Дагестане присвоили первые знаки качества трем гостиницам региона. Места для туристического размещения заработали по четыре звезды.

Гостиницы Дагестана оценили в Роскачестве. Трем объектам для размещения путешественников были присвоены высокие категории качества. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

Сообщается, что по четыре звезды получили отели, расположенные в Дербенте.

По словам представителя Роскачества Александры Куделя, отдых в этом городе понравится любителям пляжей, гор и старинных артефактов.

"Мы оценивали гостиницы "Европа", Golden Beach, Old Town Derbent, расположенные в Дербенте. Дербент — это квинтэссенция интересов путешественника. Город расположен на берегу Каспийского моря — здесь понравится ценителям пляжного отдыха. Любителей гор ждут захватывающие виды. Также в городе сохранились старинные артефакты, десятки удивительных сооружений, которые признаны объектами культурного наследия"

– Александра Куделя

Сообщается, что четыре звезды дают отелям, номера в которых не менее 12 квадратных метров, имеется система питания по выбору и обслуживает посетителей круглые сутки.

Кроме этого, замена белья производится каждые два дня, а полотенец ежедневно.

Также отели с четырьмя звездами должны иметь зону для спорта, зал для проведения конференций и бассейн.

Помимо этого в таких гостиницах должен быть лифт, в случае, если этажность здания превышает двух этажей.