Вестник Кавказа

Турция вышла в европейские лидеры по сельхозпроизводству

Турция вышла в европейские лидеры по сельхозпроизводству
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В минувшем 2023 году турецкие аграрии произвели продукции на общую сумму свыше $68 млрд, что позволило стране выйти в европейские лидеры по этому показателю и войти в десятку самых передовых стран мира.

Турция в минувшем 2023 году вышла на первое место в Европе с объемом сельскохозяйственного производства в $68,5 млрд, сообщил в одной из социальных сетей министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

"Турция в 2023 году заняла первое место в Европе и вошла в десятку лучших стран мира с объемом сельскохозяйственного производства в $ 68,5 млрд. Я искренне поздравляю всех представителей сектора, которые способствовали этому успеху"

- Ибрагим Юмаклы

Также министр подчеркнул, что фермеры вносят серьезный вклад в развитие турецкой экономики, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Ссылаясь на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирного банка, Ибрагим Юмаклы отметил: за прошлый год Турция достигла роста объемов сельскохозяйственного производства в 16% по сравнению с предыдущим 2022 годом.

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