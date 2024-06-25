Турция вышла в европейские лидеры по сельхозпроизводству

В минувшем 2023 году турецкие аграрии произвели продукции на общую сумму свыше $68 млрд, что позволило стране выйти в европейские лидеры по этому показателю и войти в десятку самых передовых стран мира.

Турция в минувшем 2023 году вышла на первое место в Европе с объемом сельскохозяйственного производства в $68,5 млрд, сообщил в одной из социальных сетей министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

"Турция в 2023 году заняла первое место в Европе и вошла в десятку лучших стран мира с объемом сельскохозяйственного производства в $ 68,5 млрд. Я искренне поздравляю всех представителей сектора, которые способствовали этому успеху"

- Ибрагим Юмаклы

Также министр подчеркнул, что фермеры вносят серьезный вклад в развитие турецкой экономики, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Ссылаясь на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирного банка, Ибрагим Юмаклы отметил: за прошлый год Турция достигла роста объемов сельскохозяйственного производства в 16% по сравнению с предыдущим 2022 годом.