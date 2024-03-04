Неизвестный "заминировал" аэропорт Гюмри

Полиция Армении получила сигнал о якобы заложенном взрывном устройстве в аэропорту "Ширак" второго по величине города страны Гюмри: аэропорт эвакуирован и оцеплен, на месте работают специалисты.
В полицию пришло сообщение о бомбе, которая якобы установлена в аэропорту "Ширак" города Гюмри – второго по величине города страны, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
"В настоящее время силы полиции находятся на месте. Параллельно поступившее сообщение проверяется. Территория аэропорта оцеплена"
- Нарек Саркисян
На эту минуту из здания воздушной гавани эвакуированы все пассажиры и сотрудники, здание аэропорта оцеплено, на месте работают спасатели и саперы Гюмрийской спасательной службы МВД Армении, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.