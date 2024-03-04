Вестник Кавказа

Неизвестный "заминировал" аэропорт Гюмри

Неизвестный "заминировал" аэропорт Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция Армении получила сигнал о якобы заложенном взрывном устройстве в аэропорту "Ширак" второго по величине города страны Гюмри: аэропорт эвакуирован и оцеплен, на месте работают специалисты.

В полицию пришло сообщение о бомбе, которая якобы установлена в аэропорту "Ширак" города Гюмри – второго по величине города страны, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

"В настоящее время силы полиции находятся на месте. Параллельно поступившее сообщение проверяется. Территория аэропорта оцеплена"

- Нарек Саркисян

На эту минуту из здания воздушной гавани эвакуированы все пассажиры и сотрудники, здание аэропорта оцеплено, на месте работают спасатели и саперы Гюмрийской спасательной службы МВД Армении,  сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

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