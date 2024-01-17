3 самые жуткие авиакатастрофы в небе над Арменией

Самолеты признаны самым безопасным видом транспорта, но авиакатастрофы всегда леденят кровь. Расскажем о самых трагических и запутанных случаях, которые произошли в воздушном пространстве Армении.

Катастрофа Ил-76М. Ленинакан

В декабре 1988 года, в разгар спасательной операции в районе Спитакского землетрясения, в аэропорту Ленинакана случилась самая крупная авиакатастрофа в истории Армении.

Как случилась катастрофа?

Утром 11 декабря самолет ИЛ-76М, выполнявший гуманитарный рейс Баку – Ленинакан, столкнулся с горой примерно в 15 км от аэропорта. Экипаж воздушного судна состоял из 9 летчиков военно-транспортной авиации ВВС СССР, также не борту находилось 69 резервистов, призванных из запаса для ликвидации последствий чрезвычайного бедствия. Из них удалось лишь одному человеку.

Следствие пришло к выводу, что причиной крушения самолета стали неблагоприятные погодные условия, которые отягощались авральным состоянием наземных служб, а также экипажей, ежедневно выполнявших гуманитарные рейсы. Официальная версия гибели ИЛ-76М была озвучена как ошибка пилотов, однако, материалы бортовых самописцев никогда не публиковались.

Что показало расследование?

Катастрофа ИЛ-76М стала следствием масштабной трагедии декабря 1988 года. Отношения между Арменией и Азербайджаном уже тогда были напряженными, но гибель гуманитарного рейса, вылетевшего из Баку, воспринималась вызвала шок везде. Примерно через год случилась аналогичная катастрофа ИЛ-76, совершавшего рейс Ульяновск – Ленинакан, унесшая жизни 15 человек. Последствия трагедий позволили с полной уверенностью называть ленинаканский аэропорт одним из самых опасных, а его единственную зону подлета труднодоступной.

Катастрофа АН-26Б. Гюмри

В декабре 1993 года, на подлете к аэропорту Ленинакана (к тому времени переименованному в Гюмри), случилась масштабная авиакатастрофа, ставшая самой крупной в истории постсоветской Армении.

Как случилась катастрофа?

Самолет АН-26Б (бортовой номер RA-26141), выполнял коммерческий рейс по маршруту Краснодар – Гюмри. Согласно материалам следствия, на борту воздушного судна должны были находиться пять членов экипажа, два легковых автомобиля, багаж и шесть сопроводителей. В действительности на борту был 31 пассажир. Погодные условия в районе Гюмри были неблагоприятными, но командир экипажа принял решение совершить перелет, полагаясь на наземные службы армянского аэропорта. При подлете к Гюмри вечером 26 декабря стало очевидно, что посадка в сложных метеоусловиях крайне затруднительна. Тем не менее экипаж предпринял попытку посадить самолет в ручном режиме, совершив опасное снижение в надежде разглядеть в тумане опознавательные сигналы аэропорта. Однако образовавшийся крен и значительный перегруз АН-26Б (который превышал более чем 2 тонны) не позволил самолету выйти на второй круг, в результате чего борт рухнул на землю и загорелся примерно в 20:57 по местному времени.

Что показало расследование?

Катастрофа АН-26Б стала одним из самых трагических, но в тоже время самых ярких примеров нарушения всех мыслимых правил воздушных перевозок. 35 человек погибло, одному удалось выжить, получив тяжелейшие травмы. Следствие долго выясняло, как на борту оказалось столько незарегистрированных пассажиров, и почему опытный капитан подался эмоциям, совершив сразу несколько грубых ошибок.

Катастрофа Beechcraft 55. Село Джрабер

В декабре 2022 года, в центральной части Армении, случилось самое загадочное крушение в истории воздушной авиации республики.

Как случилась катастрофа?

Легкомоторный самолет Beechcraft 55 (B55) выполнял частный рейс по маршруту Ереван – Астрахань. Воздушное судно было зарегистрировано в Словакии, а перелет в армянскую столицу ранее состоялся из Праги. Пилотировали B55 двое граждан РФ. Самолет вылетел из аэропорта Звартноц 1 декабря в 09:00 по местному времени. Примерно в 13:00 связь с бортом была потеряна. О том, что самолет потерпел крушение, стало известно случайно. Около 14:00, очевидцы заметили, как воздушное судно попало в вертикальный штопор, после чего произошло столкновение с землей (район песчаного карьера неподалеку от села Джрабер) и последующее возгорание. Оба пилота погибли.

Что показало расследование?

Следствие по делу крушения самолета B55 длилось всего две недели. Имена пилотов никогда не разглашались, как и то, кем и как был согласован вылет. В сухом отчете МАК (Межгосударственный авиационный комитет) отмечалось, что причиной трагедии стали неблагоприятные метеорологические условия, а также ошибка пилотов, чей опыт не позволял им управлять воздушным судном по приборам в горной местности.

Никто так и не узнал целей полета, а также какова ответственность наземных служб, поскольку легкомоторный самолет не был оборудован бортовыми самописцами. Ходили слухи, что пилотам было отказано в перелете, а потому свой рейс они попытались совершить нелегально. Кроме того, не было ответа на вопрос, был ли капитан воздушного суда его владельцем, а также то, почему с момента вылета и до прекращения связи, самолет пролетел всего 26 км, несмотря на то, что прошло почти пять часов. Ходили слухи, что B55 занимался авиаразведкой, а потому стал целью средств ПВО. Так или иначе, ответить на эти вопросы не удастся, поскольку уголовное дело по факту крушения Beechcraft 55 закрыто.