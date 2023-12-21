3 самых ужасных трагедии Армении, не связанные с политикой

Главной трагедией в новейшей истории Армении стал карабахский конфликт, но в этой статье мы не станем его затрагивать, как и, к примеру, расстрел в армянском парламенте, а рассмотрим лишь катастрофы, не связанные с политикой.

Взрыв в торговом центре "Сурмалу"

В августе 2022 года в центре Еревана прогремел взрыв, причина которого доподлинно неизвестна.

Хронология событий

Около 13:00 по местному времени посетили и работники рынка "Сурмалу", на территории которого располагался одноименный торговый центр, заметили сильное задымление в одном из складских помещений, примыкавших к зданию ТЦ.

В 13:23 раздался мощный глухой взрыв, в результате которого здание торгового центра было полностью уничтожено.

Спасателям потребовалось больше суток на то, чтобы потушить пожар, поскольку столбы пыли и дыма не позволяли пробраться к центру возгорания.

Масштаб трагедии

Жертвами трагедии стали 16 человек, еще 62 получили ранения. Очень быстро по Еревану поползли слухи о рукотворном характере происшествия, высказывалась версия теракта. Однако следствие установило, что причиной возгорания на рынке стало нарушение правил хранения пиротехнической продукции и комплектующих по ее изготовлению. Правда, до сих пор не понятно, что хранилось в помещениях самого торгового центра, в результате чего произошел взрыв. Следствие продолжается.

Катастрофа А320 под Сочи

В ночь на 3 мая 2006 года самолет Airbus A320-211 авиакомпании Armavia рухнул в Черном море в 6 км от берега.

Хронология событий

Рейс RNV967 летел из Еревана в Сочи. Перелет должен был занять не более 2 часов, экипаж воздушного судна был опытным.

Через 20 минут с момента вылета в ходе переговоров с диспетчером аэропорта Адлера (который принимает воздушные суда, идущие в Сочи), командир авиалайнера принял решение вернуться в Ереван ввиду неблагоприятной погоды (шел дождь, была низкая видимость).

Однако спустя несколько минут, экипаж вновь запросил метеорологическую сводку в районе аэропорта, которая на тот момент ненамного улучшилась.

Убедившись в том, что видимость в адлерском аэропорту составляла 3600 м (нижняя граница облачности на высоте 170 м), командир воздушного судна принял решение продолжить полет.

Примерно в 02:10 по сочинскому времени, экипаж доложил о выпуске шасси и готовности к посадке.

Диспетчер разрешил посадку, однако спустя 30 секунд приказал экипажу прекратить посадку и уйти на второй круг, набрав высоту до 600 м.

С 02:12 экипаж прекратил выходить на связь, а через минуту пропал с радаров аэропорта.

Масштаб трагедии

В 4 утра в 6 километрах от берега были найдены фрагменты аэробуса, а также спасательные жилеты. Все 105 пассажиров рейса RNV967, а также 8 членов экипажа погибли. Поскольку в действиях диспетчера не было установлено состава преступления, а самолет был признан исправным, официальной причиной крушения лайнера была объявлена ошибка пилотов. В Армении официальную версию восприняли настороженно, настаивая на более детальном расследовании действий наземных служб аэропорта Адлера. Ходили слухи, что на борту самолета возникла перестрелка между криминальными элементами. Так это или нет, останется тайной, поскольку расследование причин гибели авиалайнера завершено, а уголовное дело в отношении виновников трагедии закрыто.

Спитакское землетрясение

В декабре 1988 года земля на севере Армении сотряслась, похоронив под обломками домов 25 тысяч человек.

Хронология событий

Днем 7 декабря в 10 часов 41 минуту по московскому времени вблизи городов Спитак, Ленинакан, Кировакан произошло мощное землетрясение. Природный катаклизм продолжался около 30 секунд, а сила подземных толчков в эпицентре достигала 10 баллов по шкале Рихтера. Для густонаселенных городов, расположенных в горной местности, землетрясение стало фатальным, поскольку типовые советские дома, школы и прочие инфраструктурные объекты не могли устоять перед стихией. В первые же часы на помощь откликнулся буквально весь Советский Союз; многочисленные спасательные группы, пожарные бригады, советская армия, волонтеры из всех республик СССР разбирали завалы, пытаясь спасти уцелевших. Помощь шла и из-за рубежа.

Масштаб трагедии

Разбор завалов продолжался более года. Землетрясение унесло жизни 25 тыс. человек, полмиллиона осталось без крова, более сотни тысяч стали инвалидами. Промышленный потенциал Армении сократился на 40%, а Спитак был полностью уничтожен. В Ленинакане были разрушены целые жилые микрорайоны. Кировакан лишился многочисленных предприятий и заводов. Более 14 малых населенных пунктов республики также испытали на себе ужас землетрясения. Много лет спустя выжившие спорили о том, нужно ли было строить многоквартирные дома в сейсмической зоне; почему архитекторы конструктивно не предусмотрели безопасность несущих конструкций; кто-то ругал сейсмологов, ошибочно полагая, что им было под силу предсказать удар стихии.