Госслужащих переведут на удаленку в Астане из-за саммита ШОС

В Казахстане изменили на несколько дней формат работы для сотрудников госструктур. Из-за саммита ШОС большая часть из них будет трудиться удаленно.

Сотрудники госучреждений Казахстана будут временно работать в удаленном формате из-за проведения саммита ШОС. Об этом сказано в заявлении администрации Астаны.

"В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, до 70% сотрудников госучреждений и квазигоссектора со 2 по 4 июля переводятся на удаленный формат работы"

– администрация города

В среду и четверг также не будут функционировать детские сады.

Сотрудники полиции переведены на работу в усиленном режиме.

Напомним, саммит ШОС пройдет в этот четверг. Его посетят генсек ООН и главы других международных организаций.