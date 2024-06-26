Вестник Кавказа

Меликов назвал главную угрозу Дагестану

Сергей Меликов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Меликов назвал терроризм главной угрозой Дагестану. Он заявил о возросшей активности международных террористических организаций.

Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря о недавних атаках на Махачкалу и Дербент, назвал главную угрозу, которая влияет на обстановку в регионе

По его словам, основная угроза Дагестану исходит из международных террористических организаций, активность которых возрастает.

Руководитель региона подчеркнул, что никогда не поверит в то, что трагедия, произошедшая в Дагестане 23 июня, произошла внутри.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1975 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Число погибших от рук боевиков в Дагестане возросло

Число погибших от рук боевиков в Дагестане возросло

Сколько дагестанцев сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2024 году?

Сколько дагестанцев сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2024 году?

Террористы готовили атаку на шиитскую мечеть в Дагестане

Террористы готовили атаку на шиитскую мечеть в Дагестане

Один из убитых в Дагестане боевиков участвовал в погромах в аэропорту

Один из убитых в Дагестане боевиков участвовал в погромах в аэропорту

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы