Меликов назвал главную угрозу Дагестану

Сергей Меликов назвал терроризм главной угрозой Дагестану. Он заявил о возросшей активности международных террористических организаций.

Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря о недавних атаках на Махачкалу и Дербент, назвал главную угрозу, которая влияет на обстановку в регионе

По его словам, основная угроза Дагестану исходит из международных террористических организаций, активность которых возрастает.

Руководитель региона подчеркнул, что никогда не поверит в то, что трагедия, произошедшая в Дагестане 23 июня, произошла внутри.