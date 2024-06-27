Вестник Кавказа

Евро-2024: Нидерланды вышли в четвертьфинал

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Румынии
© Фото: сайт УЕФА
Нидерланды пробились в 1/4 финала Евро-2024, одержав разгромную победу над Румынией. В следующем раунде Нидерланды сыграют с победителем противостояния Австрия – Турция.

Сборная Нидерландов обыграла команду Румынии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу и вышла в четвертьфинал. Игра проходила в Мюнхене и завершилась победой Нидерландов со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Коди Гакпо (20-я) и Дониэлл Мален (83-я и 90+3).

В 1/4 финала Нидерланды сыграют с победителем пары Австрия – Турция. Эта встреча начнется сегодня в 22:00 (мск).

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