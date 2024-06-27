В муфтияте Дагестана не нашли аргументов для полного запрета никаба

В муфтияте Дагестана сообщили об отсутствии существенных оснований для тотального запрета никаба. При этом в учреждении не исключают локальный запрет.

В отделе фетв при муфтияте Дагестана не нашли весомых аргументов в пользу всеобщего запрета никаба. Об этом расскахали в самом религиозном учреждении.

Там отметили, что внимательно проанализировали шариатские тексты и удостоверились, что весомых оснований для тотального запрета нет.

"Вышеуказанные решения касаются случаев, если в этом нет риска соблазна. В противном случае закрывать лицо обязательно, по единогласному мнению ученых. <...> Муфтий РД рассмотрел вопрос вынесения фетвы о запрете никаба в Дагестане <...>. После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба"

– пресс-служба

В то же время там акцентировали внимание на том, что в ряде случае возможен локальный запрет временного характера, но он должен быть обусловлен сугубо внешними факторами.

"Примеров подобной практики в исламе достаточно"

– муфтият РД