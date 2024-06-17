Трудовой договор в Казахстане стал доступен в электронной форме

Электронный портал государственных услуг Казахстана внедрил новую функцию, которая значительно упростит отношения работодателей и работников – они смогут заключить трудовой договор в электронной форме.

На портале госуслуг Казахстана заработала новая функция для работников и работодателей – она заработала в приложении eGov Mobile, заявила пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).

"Новый сервис доступен в мобильном приложении для зарегистрированных на портале enbek.kz организаций. Теперь трудовой договор с работодателем пользователи могут подписать не только на бумажных носителях, но и со смартфонов"

- НИТ

Технология несложная: работодатель создает проект электронного трудового договора в своем личном кабинете на сайте enbek.kz, после чего приложение eGov отправит его заявителю и предложит после ознакомления подписать документ своей электронной цифровой подписью, пояснили в НИТ, передает "АиФ-Казахстан".

Несмотря на то, что новинка только появилась в сети, ею уже активно пользуются работодатели: таким образом уже заключено около тысячи трудовых договоров, добавили в пресс-службе НИТ.