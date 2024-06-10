Казахстан ввел для граждан новые удостоверения личности

В Казахстане в обращение вводится новое удостоверение личности гражданина страны – оно, в отличие от старого документа, будет содержать сведения о поле и гражданстве предъявителя, которые ранее были скрыты в электронном чипе.

В Казахстане начал действовать новый документ, удостоверяющий личность владельца – в отличие от старого, он дополнен полями с информацией о гражданстве и поле его предъявителя.

Эти данные были в удостоверении личности и раньше, но визуально видны не были, а хранились в электронном чипе документа. Теперь они доступны на лицевой стороне удостоверения, сообщает сайт государственных органов страны gov.kz.

Впрочем, пока наравне с новыми будут действовать и старые удостоверения личности, срок действия которых остается в силе – менять документ граждане страны будут только по его истечении, поэтому массовой замены пластиковых удостоверений не будет, заверили власти.